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Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Popçu Demet Akalın, sanatçı arkadaşı Haluk Levent'in kurtfuğu AHBAP kuruluşu gibi ihtiyacı olanlara yardım eli uzatacak bir yardım derneği kuracağını duyurdu.

Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ülkemizde son haftalarda meydana gelen sel ve yangınlara karşı harekete geçti. Bakanlığa başvuru yapan Akalın'ın yönetim kadrosunda sanatçı arkadaşı Sinan Akçıl'da yer alacak. Derneğin kuruluş amacı, ne kadar olursa olsun, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak olacak. 

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Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Şarkıcısı son olarak Manavgat yangınında evi yanan Fatma Öksüzoğlu'nun evini yaptırmıştı.

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Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Akalın, Akçıl ile beraber hareket edeceğini belirtti.

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Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu yurttaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları seferber olmuş, bölgedeki yurttaşlara yardım ulaştırabilmek için var gücüyle çalışmıştı.

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