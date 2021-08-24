Demet Akalın Haluk Levent'in AHBAP kuruluşu gibi yardım derneği kuracak

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ülkemizde son haftalarda meydana gelen sel ve yangınlara karşı harekete geçti. Bakanlığa başvuru yapan Akalın'ın yönetim kadrosunda sanatçı arkadaşı Sinan Akçıl'da yer alacak. Derneğin kuruluş amacı, ne kadar olursa olsun, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak olacak.