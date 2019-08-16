Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Sebebi ise duyanları çok şaşırttı.
Her yaptığı paylaşım ve söylediği sözlerle magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, olay yaratacak bir hamlede bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul – İzmir Otoyolu hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Akalın, son günlerde cesur paylaşımlar yapan Hadise’yi takipten çıkardı.
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2. Sayfa programının haberine göre Demet Akalın, Instagram’da paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye daha fazla dayanamadı.
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Reynmen adlı Youtuber’ın ‘Ela’ isimli şarkısı çalarken yaptığı seksi dansla gündeme oturan Hadise, daha sonra da cesur paylaşımlarına devam edince Demet Akalın'ı sinirlendirdi.
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