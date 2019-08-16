Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı

Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Sebebi ise duyanları çok şaşırttı.

Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı - Sayfa 1

Her yaptığı paylaşım ve söylediği sözlerle magazin gündemini sallayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, olay yaratacak bir hamlede bulundu.

115
Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde İstanbul – İzmir Otoyolu hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Akalın, son günlerde cesur paylaşımlar yapan Hadise’yi takipten çıkardı.

215
Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı - Sayfa 3

2. Sayfa programının haberine göre Demet Akalın, Instagram’da paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Hadise'ye daha fazla dayanamadı. 

315
Demet Akalın, Hadise'yi sildi! Sebebi ise herkesi çok şaşırttı - Sayfa 4

Reynmen adlı Youtuber’ın ‘Ela’ isimli şarkısı çalarken yaptığı seksi dansla gündeme oturan Hadise, daha sonra da cesur paylaşımlarına devam edince Demet Akalın'ı sinirlendirdi.

415