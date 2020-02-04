Demet Akalın Fatih Ürek'in kızı Hira'ya beddua ettiğini söyledi Alişan Hira için yazdı
Fatih Ürek ve Demet Akalın arasındaki gerilim giderek artıyor. Ablasının cenazesine gitmeyen Demet Akalın'a olay sözler sarf eden Ürek'e Akalın'dan cevap geldi. Fatih Ürek'in Hira'ya beddua ettiğini söyleyen Akalın'a destek Alişan'dan geldi.
Uzun bir süredir aralarının bozuk olduğu bilinen ikiliden Fatih Ürek, geçtiğimiz gğn sessizliğini bozdu ve olay sözlere imza attı. Ürek, Akalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet" diyerek ateş püskürdü.
Fatiğh Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Demet Akalın'ın 'Dedikoducu' olduğunu dile getirmiş ve "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.
Demet Akalın, Fatih Ürek'in bu sözleri üzerine Instagram'dan bir yorum yaptı.
"Tilki??? O senin işindir" diyen Akalın, Ürek'e şöyle cevap verdi:
"Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi' söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!"