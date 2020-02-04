Demet Akalın Fatih Ürek'in kızı Hira'ya beddua ettiğini söyledi Alişan Hira için yazdı

"Tilki??? O senin işindir" diyen Akalın, Ürek'e şöyle cevap verdi:

"Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz! Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz! Lütfen artık erken kalkan benim adımı anmasın! Artı kim dedi geliyorum diye! Anla diye cenazeye bile gelmedim. Kim sana böyle bi' söz verdi? Görüşmüyorum 3 aydır kafam rahat!!!"