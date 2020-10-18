Demet Akalın estetik yaptırdı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın uzun bir süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarına bu yıl Alişan ile birlikte yaptıkları Sabah Sabah programıyla geri dönmüştü. Program ile sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı bu defa paylaştığı fotoğraf ile olay odlu.