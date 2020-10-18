Demet Akalın estetik yaptırdı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Sevilen şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf takipçilerini şaşkına çevirdi.
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın uzun bir süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarına bu yıl Alişan ile birlikte yaptıkları Sabah Sabah programıyla geri dönmüştü. Program ile sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı bu defa paylaştığı fotoğraf ile olay odlu.
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Sosyal medyada yanlış Türkçe kullanımı ile çok konuşulan şarkıcı Demet Akalın dudaklarına estetik yaptırdı.
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Bu zamana kadar yalnızca yüzüne botoks yaptıran Demet Akalın, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.
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Instagram'da yayınladığı görüntülerde Demet Akalın'ın dudak dolgusu yaptırdığı görüldü.
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