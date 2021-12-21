Demet Akalın Edirne'de alışveriş yapan Bulgarlara çıldırdı: Lime Lime bavullarla...

EDİRNE'ye alışveriş için sabahın erken saatlerinden akın eden Bulgaristan vatandaşlarının sokaklarda oluşturduğu yoğunluk, Bulgaristan sokaklarını anımsattı. Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybetmesiyle Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri arttı. Demet Akalın, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. "Suriyeli gibi kaldık ülkede" dedi.