Demet Akalın dolandırıldım dedi 4 dolarlık gerçeği kocası itiraf etti!
Son günlerdeki söylemleri ve paylaşımları ile sık sık magazin basınında gündem olan şarkıcı Demet Akalım bu kez de dolandırımdım dedi fakat işin rengi sonradan ortaya çıktı. Kocası Okan Kurt 4 dolarlık gerçeği açıkladı.
Sosyal medya paylaşımları ile magazin basınının gündeminden düşmeyen Demet Akalın bu kez de dolandırıldım diyerek şimşekleri üzerine çekti. Hesabından para çekildiğini söyleyen Akalın'a cevap eşi Okan Kurt'tan geldi.
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Demet Akalın, dün sabah bir Twitter mesajıyla dolandırıldığını açıkladı.
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Hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, “Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler” şeklinde bir tweet attı.
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Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın’ın kızı Hira’nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.
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