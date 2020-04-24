Demet Akalın 'dezenfekte enjekte edin' diyen Donald Trump'a cevabı yapıştırdı
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü yenmek için 'Vücudunuza dezenfekte edin' deyince Demet Akalın, Trump'ı eğlenceli bir dille eleştirdi ve cevabı yapıştırdı.
Çin'de başlayan koronavirüs salgınını ilk başlarda ciddiye almayan ABD başkanı Donald Trump, Amerika'da artan vakalarla tutuştu ve artık ne yapacağını bilemez bir hal aldı. Amerika'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin satısı 50 bini aştı vaka sayısı ise 1 milyona yaklaştı.
Donald Trump ise, halka "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisinde bulundu. Donald Trump'ın bu ilginç önerisi kısa sürede tepki çekti. Trump'ı eleştiren isimlerden biri de ünlü popçu Demet Akalın oldu.
Sivri diliyle bilinen başarılı popçu Akalın, Donald Trump'ın tepki çeken sözleri için sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Akalın, "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" paylaşımını yaptı.