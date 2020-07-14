Demet Akalın derin göğüs dekolteli mayosuyla pozunu verdi ortalığı salladı

Koronavirüs salgını sürecinde evde gönüllü karantina altında olan Demet Akalın da normalleşme süreciyle beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu. Sıklıkla magazin gündeminde yer alan Akalın, bu kez sivri dili ya da polemikleriyle değil, seksi pozuyla olay oldu.