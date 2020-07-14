Demet Akalın derin göğüs dekolteli mayosuyla pozunu verdi ortalığı salladı
Demet Akalın, sosyal medya hesabı Instagram'dan havuz başında derin göğüs dekolteli mayolu pozunu verdi, Akalın'a birçok yorum geldi.
Koronavirüs salgını sürecinde evde gönüllü karantina altında olan Demet Akalın da normalleşme süreciyle beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu. Sıklıkla magazin gündeminde yer alan Akalın, bu kez sivri dili ya da polemikleriyle değil, seksi pozuyla olay oldu.
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Demet Akalın, sosyal medya platformu Instagram'da "Demet Akalın, eyvah geri döndü" notuyla paylaştığı pozuyla binlerce beğeni aldı. Akalın'ın derin dekolteli mayolu pozu göz kamaştırırken birçok ünlü isim de paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Akalın'ın pozuna Photoshop yorumları yaptı.
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Öte yandan Ayrıca Demet Akalın, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Akalın hayranlarını coşturmuştu.
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