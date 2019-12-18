Demet Akalın da Doğa Koleji mağduru çıktı Milli Eğitim Bakan'ı Ziya Selçuk'a seslendi

Belirtilen saatlerde sessizliğini koruyan Doğa Koleji'nde mağdur öğretmenlere sahip çıkan şarkıcı, ''Her sabah sanki dünyanın en mutlu insanı gibi çocuklarımızı karşılayan! 3 aydır maaş alamayan öğretmenlerimiz için bir şey yapmak lazım! Bu kandırmaca baydı artık! #doğakolejihesapver'' paylaşımında bulundu.