Demet Akalın da Doğa Koleji mağduru çıktı Milli Eğitim Bakan'ı Ziya Selçuk'a seslendi
Doğa Koleji mağdurlarından biri de şarkıcı Demet Akalın çıktı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan Millli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.
Doğa Koleji'nde aylardır maaş alamayan öğretmenler protesto eylemine başlamış ve derslere girmeme kararı almıştı. Mağdur öğretmenlere ise veliler sahip çıkmış, eylemlerinde destek olmuştu. Yaklaşık 80 bin öğrenciyi etkileyen bir mağduriyet yaratan bu krizden etkilenen isimler arasında Demet Akalın'ın da olduğu ortaya çıktı.
Kızı Hira'yı Doğa Koleji'ne yollayan ünlü şarkıcı, yaşanan krizin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlardan bulundu, öğretmenlerin mağduriyetini dile getiren Akalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da bir çağrıda bulundu.
Doğa Koleji'nin mağdurları kandırarak sürekli olarak yalan açıklamalar yapmasına sinirlenen Akalın, ''Bu saatte Doğa Kolejinden sms geliyor! İnanmayın diye! E doğrusunu açıkla da insanlar nasıl gelip gidiyor okula düşünmekten helak olduk be!'' diyerek isyan etti.
Belirtilen saatlerde sessizliğini koruyan Doğa Koleji'nde mağdur öğretmenlere sahip çıkan şarkıcı, ''Her sabah sanki dünyanın en mutlu insanı gibi çocuklarımızı karşılayan! 3 aydır maaş alamayan öğretmenlerimiz için bir şey yapmak lazım! Bu kandırmaca baydı artık! #doğakolejihesapver'' paylaşımında bulundu.