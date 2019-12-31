Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı 'Yerli otomobil alacağım'
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı. Yerli otomobil alacağını söyledi.
Geçtiğimiz gün Demet Akalın ve Hande Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer almak adına ziyarette bulundu. Akalın, o görüşmeye dair detayları paylaştı.
Erdoğan'la sohbet ettiği esnada söylediklerinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Akalın, detayları şu sözlerle anlattı:
Çok mutlu oldum: -"Cumhurbaşkanı’mız bana sen çok dobra birisin dedi. Bunu bu makamdan duymaktan çok mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan ben randevu talep ettim, 1,5 ay sonra bir araya gelebildik.''
Şiddeti konuştuk: ''Giderken Hande ile konuştum ve beni de çağır dedi. Ofiste 1.5 saat kaldık ve kadına şiddet, hayvana şiddet gibi konuları kapsayan bir yasa geleceğini söyledi. Biz de üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızı söyledik."
Yerli otomobil hakkında da konuştuğunu belirten Akalın, sipariş vereceğini ise şu sözlerle belirtti:
Milliyetçiyim: "Yerli otomobil hakkında konuştuk, hemen sipariş vereceğimizi söyledik. Ben her zaman milliyetçiyim, Milano’dan alışveriş yaparım, ancak arabamı yerli malı alırım. Made in Türkiye diyoruz, hayırlı olsun.''