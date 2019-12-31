Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı 'Yerli otomobil alacağım'

Şiddeti konuştuk: ''Giderken Hande ile konuştum ve beni de çağır dedi. Ofiste 1.5 saat kaldık ve kadına şiddet, hayvana şiddet gibi konuları kapsayan bir yasa geleceğini söyledi. Biz de üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızı söyledik."