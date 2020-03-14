Demet Akalın Coronavirüs nedeniyle karantinada haberi yayıldı gerçek ortaya çıktı
Demet Akalın'ın Koronavirüs nedeniyle karantina alındığı haberi bir anda sosyal medyayı karıştırdı. Gerçek kısa bir süre içinde ortaya çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp neredeyse tüm dünyayı saran Koronavirüs'ün hızla yayılmasının ardından sosyal medyada da birçok asılsız haber dönmeye başladı. Sahte hesaplardan paylaşılan asılsız haberlerin dolandığı sosyal medyada sın kurban ise Demet Akalın oldu.
Şarkıcının Koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındığına dair bir haber görseli sosyal medyada paylaşıldı. Ardından ise ortalık karıştı. Akalın'a birçok geçmiş olsun yorumu yapılmaya başlandı. Hayranları, merak içinde kaldı.
Durumu fark eden Demet Akalın, paylaşılan görselin altına, ''Kim diyor kız bunu aaa bir yaşıma daha girdim'' yorumunda bulunarak haberin asılsız olduğunu ifade etti.
Peki, Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972’de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli’de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk’in ajansında mankenliğe başladı.