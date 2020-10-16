Demet Akalın çıkmayan kadın cinayetleri yasasına ateş püskürdü bakın neler yazdı
Demet Akalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan kadın cinayetleri konusunda sert çıktı. Akalın, takipçilerinden de destek aldı.
Demet Akalın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Toplumsal konularla alakalı tepkilerini sosyal medya hesabından vermeyi tercih eden ünlü sanatçı kadın cinayetleri konusuna bir kez daha değindi.
Yasanın hala çıkmadığını söyleyerek eleştirilerini ileten Akalın, adeta ateş püskürdü. Ünlü şarkıcı gönderisinde, ''Söylenecek kelime kalmadı. Ne yapmamız lazım çıkmayan şu yasa için?'' notunu ekledi.
Yakından takip ettiği dizi ve yarışma programlarına dair yorumlarını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın bu sefer de toplumsal konulara değinmeden de geçmiyor.
Demet Akalın: Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.