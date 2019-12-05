Demet Akalın Ceren Özdemir'in katilinin cezaevi firarisi olmasına ateş püskürdü

Katil zanlısına ateş püsküren Akalın, "Bir katilin değil çarşı izni oksijen almasına bile gerek yok! Al işte gitti gül gibi kız... Anne olacak, okul açıp bir sürü öğrencisi olacaktı olacaktı da yaşayacaktı... Soysuz dışarıda olmasaydı." dedi.