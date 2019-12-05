Demet Akalın Ceren Özdemir'in katilinin cezaevi firarisi olmasına ateş püskürdü
ORDU'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezaevi firarisi olmasına Demet Akalın, öfke kustu.
Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.
Ceren Özdemir'i canice öldüren katil Özgür Arduç'un cezaevi firarisi olduğunu öğrenen Demet Akalın, Türkiye'yi yasa boğan olaya sessiz kalamadı.
Katil zanlısına ateş püsküren Akalın, "Bir katilin değil çarşı izni oksijen almasına bile gerek yok! Al işte gitti gül gibi kız... Anne olacak, okul açıp bir sürü öğrencisi olacaktı olacaktı da yaşayacaktı... Soysuz dışarıda olmasaydı." dedi.
Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayeti
Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı.