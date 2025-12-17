BIST 11.305
Demet Akalın çantasının fiyatı ile şaşırttı! "Yeni bebek" notu olay...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı lüks çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan ve 'yeni bebek' notuyla duyurduğu çantası için Akalın'ın yaklaşık 450 bin TL ödediği öğrenildi. Çantanın fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın çantasının fiyatı ile şaşırttı! "Yeni bebek" notu olay... - Resim: 1

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez satın aldığı lüks çantayla dikkatleri üzerine çekti. 

Demet Akalın çantasının fiyatı ile şaşırttı! "Yeni bebek" notu olay... - Resim: 2

Akalın, dünyaca ünlü bir markaya ait yeni çantasını sosyal medya hesabından "Küçük yeni bebek, bize şans getir bakalım" notuyla paylaştı.

Demet Akalın çantasının fiyatı ile şaşırttı! "Yeni bebek" notu olay... - Resim: 3

BİR SERVET ÖDEDİ

Bordo renkteki çantasıyla poz veren Demet Akalın'ın, söz konusu aksesuar için yaklaşık 450 bin TL ödediği öğrenildi.

Demet Akalın çantasının fiyatı ile şaşırttı! "Yeni bebek" notu olay... - Resim: 4

Lüks markaya ait çantanın fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım takipçiler arasında da geniş yankı uyandırdı.

