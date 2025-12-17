Demet Akalın çantasının fiyatı ile şaşırttı! "Yeni bebek" notu olay...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı lüks çantasıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan ve 'yeni bebek' notuyla duyurduğu çantası için Akalın'ın yaklaşık 450 bin TL ödediği öğrenildi. Çantanın fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez satın aldığı lüks çantayla dikkatleri üzerine çekti.
Akalın, dünyaca ünlü bir markaya ait yeni çantasını sosyal medya hesabından "Küçük yeni bebek, bize şans getir bakalım" notuyla paylaştı.
BİR SERVET ÖDEDİ
Bordo renkteki çantasıyla poz veren Demet Akalın'ın, söz konusu aksesuar için yaklaşık 450 bin TL ödediği öğrenildi.
Lüks markaya ait çantanın fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşım takipçiler arasında da geniş yankı uyandırdı.
