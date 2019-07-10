Demet Akalın, Bodrum konserinde elbisesiyle göz doldurdu
Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum'da verdiği konserde giydiği sahne kıyafetiyle ezberleri bozdu.
Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın, dün gece Bodrum'da gece kulübünde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı konserde giydiği beyaz tül elbiseyle göz doldurdu.
Türk Pop Müziğinin yıldızlarından Demet Akalın, Bodrum’da sahne aldı. Konserde saatler önce mekana gelen Akalın hayranları, mekanı doldurdu. Adım atacak yerin kalmadığı Pasha Kulüp'te sahneye çıkan Akalın, şıklığı ile de göz doldurdu.
Beyaz tül elbisesi dikkatlerden kaçmadı
Beyaz bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, hem kulağa hem de göze hitap etti. Beyaz mini tül elbise ile Pasha da sahne alan Akalın, hayranlarınca büyük beğeni topladı.
Akalın’ın dansçıları da beyaz elbiseler ile şov yaptı. Konserlerinde daha rahat ve dünyaca ünlü pahalı markaların eşofmanlarını tercih eden Akalın, giydiği beyaz mini elbisesi ile ezber bozdu.