Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Sözü ve müziği Sinan Akçıl imzalı "Bi Daha Bi Daha" adlı şarkısı ile yaza merhaba diyen Demet Akalın'ın şarkısı ve klibi magazinin ve sosyal medyanın gündeminde. Sosyal medyada, "Baharın geldiği cemre düşmesinden, yazın geldiği de hit fabrikası Demet Akalın'dan belli oluyor" yazısı Trend Topic oldu.