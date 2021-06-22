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Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı 'Bi Daha Bi Daha'nın klibini yayınlamasıyla beraber sosyal medyada pek çok beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya fenomenlerinin de kıskacına giren Demet Akalın'la ilgili pek ço kesprili paylaşım yapıldı. Akalın'ın klibindeki elbisesi 'kıvırcık marul'a benzetildi.

Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Popçu Demet Akalın, yeni şarkısı "Bi Daha Bi Daha" ile müzikseverlerle buluştu. ' Demet şarkı çıkarmadan yaz gelmez' diyen hayranlarına yeni şarkısıyla merhaba diyen Akalın, yeni şarkısı ile plajlarda rüzgar gibi esecek.

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Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Sözü ve müziği Sinan Akçıl imzalı "Bi Daha Bi Daha" adlı şarkısı ile yaza merhaba diyen Demet Akalın'ın şarkısı ve klibi magazinin ve  sosyal medyanın gündeminde. Sosyal medyada, "Baharın geldiği cemre düşmesinden, yazın geldiği de hit fabrikası Demet Akalın'dan belli oluyor" yazısı Trend Topic oldu. 

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Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Klibiyle sosyal medya ve magazin hesapları tarafından yakın markaja alınan Demet Akalın'ın, klibiyle ilgili en çok ele alınan konu ise, mor ve hareketli tarzdaki elbisesi oldu. 

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Demet Akalın 'Bi Daha Bi daha' klibini Instagram'da fena ti'ye aldılar! Kıvırcık marula benzettiler!

Akalın'ın elbisesini 'kıvırcık marula benzettiler.

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