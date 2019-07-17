Demet Akalın Berkay Şahin'in yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okuttu! İlk o paylaştı
Dün, ikinci kez baba olan Berkay Şahin'i yakın dostu Demet Akalın, yalnız bırakmadı. Akalın, Berkay'ın yeni doğan kızı için Kuran-ı Kerim okuttu.
Popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, dün ikinci çocukları Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı. Berkay Şahin, doğumdan sonra ''Kızımız Zeynep bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben iki kere tattım şükürler olsun'' mesajını paylaştı.
Birçok ünlü isim Berkay Şahin'e tebrik mesajları atarken yakın dostu Demet Akalın ise yalnız bırakmadı. Akalın, Özlem Ada Şahin'in hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı.
Akalın, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, ''Güzel Özlem, canım kardeşim Berkay. Prensesiniz size daha da şans getirsin. Allah kabul etsin Kuran-ı Kerim’ini okuttum, sağlıkla mutlulukla büyütün. Maşallahtan başka bir şey yazılmasın, 40'ımız çıkana kadar kayısı dudaklardan mahrum...'' notunu düştü.
Berkay'ın bebeğine Kuran-ı Kerim okutan Demet Akalın'ın paylaşımına ise Berkay Şahin'de teşekkür ederek cevap verdi.