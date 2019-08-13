Demet Akalın bayram tatilini ailesiyle Bodrum'da geçiriyor!
İhlas Haber Ajansı
Ünlü sanatçı Demet Akalın, kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt bayram tatilini Bodrum’da geçiriyor.
Göltürkbükü'ndeki Levo beachte objektiflere takılan Demet Akalın, gün boyu şezlongdan kalkmayarak güneşlenmeyi tercih etti.
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Kızı Hira ve boşandığı eşi Okan Kurt ise denize girip bol bol eğlendi. Gazetecilerin çekim yaptığını gören Akalın denize ayağını bile sokmadı.
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Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın ( 23 Nisan 1972), Türk şarkıcı ve eski manken.
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Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.
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