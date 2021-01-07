Demet Akalın annesine lüks bir araba alıp 'Artık zengin değilim' açıklaması yaptı
Demet Akalın yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Artık zengin olmadığını söyleyen Akalın, annesine lüks bir araç hediye etti.
Star TV'de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunuculuk yapan Demet Akalın, yine ortalığı birbirine kattı. Akalın'ın açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu.
Akalın, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'i indirmek için uğraştığını ifade ettiği bir paylaşımda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı Akalın'a ''Zenginleri kabul etmiyor'' yorumunu yazdı.
Bir bankanın parası olmadığı için kendisini özel bankacılıktan çıkardığını ifade eden Demet Akalın, ''Oğlum banka beni param yok diye, özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi'' yanıtı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile annesi Şenay Akalın'a araba aldığını ''Annem güle güle gez'' sözleri duyurdu.