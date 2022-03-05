Demet Akalın Amerika'da bir seruma 12 bin dolar ödedi Türkiye sağlık sistemine teşekkür etti

Bir süredir Amerika'da tatil yapan Demet Akalın, sosyal medyada tatilin tadını çıkardığı pozlarının yanısıra başına gelen kötü ve talihsiz bir durumu da paylaştı. ABD'de rahatsızlanınca acile giderek serum taktıran Akalın , 12 bin dolar ödediğini ifade etti.Bir serum için 12 bin dolar veren Akalın, Amerika'daki sistemi eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanları doktorlar ve hemşrieler başta olmak üzere, sağlık sistemine teşekkür etti.