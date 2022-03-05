Demet Akalın Amerika'da bir seruma 12 bin dolar ödedi Türkiye sağlık sistemine teşekkür etti
Ünlü şarkıcı Demet Akalın tatile gitti Amerika'da rahatsızlanarak hastaneye gittiğini ve bir seruma 12 bin dolar ödediğini ifade ederek Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi. Akalın, Türk doktor ve hemşirelere teşekkür etti.
Bir süredir Amerika'da tatil yapan Demet Akalın, sosyal medyada tatilin tadını çıkardığı pozlarının yanısıra başına gelen kötü ve talihsiz bir durumu da paylaştı. ABD'de rahatsızlanınca acile giderek serum taktıran Akalın , 12 bin dolar ödediğini ifade etti.Bir serum için 12 bin dolar veren Akalın, Amerika'daki sistemi eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanları doktorlar ve hemşrieler başta olmak üzere, sağlık sistemine teşekkür etti.
Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor.
Farklı eyaletleri gezen ve her anını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.
Amerika tatilinde nazar değdi: Amerika'da rahatsızlanarak acile giden ve serum taktıran Demet Akalın, ödediği ücrete isyan etti.