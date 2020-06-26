Demet Akalın Alişan ilk beni aramış deyip anlattı polisleri görünce bakın ne yaptı

Mekandan maskesiz olarak çıktığı görülen Akalın, "Biz aynı evde kalıyoruz, onun için maske takmama gerek yok" dedi. Bir süre sonra karşıdan gelen polisleri fark eden Akalın, elindeki paketten çıkardığı maskeyi hemen takarken, yanındakilere de maske verdi. Akalın, polislerle de selamlaştı.