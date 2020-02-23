Demet Akalın Aleyna Tilki'nin annesi ile kavga etti! Teyze göndermesi olay..
Şarkıcı Demet Akalın, kendisi hakkında 'Teyze' ifadesini kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e göndermede bulundu.
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel,sosyal medya platformu Instagram DM'den bir takipçiye sert çıktı. Kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenen Öztel açıklamasında "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" dedi.
Havva Öztel’in bu mesajını gören Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirdi.
Aleyna Tliki ile yakın dost olan ve Tilki’yi neredeyse tüm özel günlerine davet eden Akalın’ın bundan sonra nasıl bir tavır takınılacağı merak edilirken Aleyna Tilki'den ilk adım geldi.
Olaydan hemen sonrasından Aleyna Tilki'nin, Demet Akalın'ı aradığı öğrenildi. Bu telefon konuşması sonrası olay büyümeden çözüldü ve Akalın, "Sorun yok Aleyna ile konuştum problem yok" dedi.