Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasına Tuğba Ekinci katıldı skandal sözler!
Demet Akalın ve Aleyna Tilki'nin polemiğine Tuğba Ekinci de dahil oldu. Akalın'a sert çıktı.
Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Aleyna Tilki'nin arası bozuldu. Kavgayı başlatan ise Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye karşı söylediği kırıcı sözlerdi. Exxen'de yayımlanan İşte Bu Benim Masalım adlı dizide rol alan Tilki'yi kızı Hira'nın bile izlemediğini söyleyen Akalın, şu sözleri sarf etti:
"Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor, Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak?''
''Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini."
Tilki, Akalın'ın bu sözleri sorulunca ise şunları söyledi:
''Hiç takip etmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz setten son gün diye paylaşım yaptım inanılmaz çalıştım. İlk İngilizce şarkımı çıkarıp çalıştığım ekip geçtiğimiz gün Grammy aldı.''