Demet Akalın Alev Aydın'ın eşi Halsey'in Oscar kıyafetini bombaladı Alev Aydın kimdir mesleği ne

Türk popunun sevilen isimlerinden Demet Akalın, çok konuşulan 94. Oscar Ödül Töreni'ndeki kırmızı halı kostümleri için bomba bir yorum yaparak gündeme geldi. Senarist Alev Aydın'ın Macar asıllı eşi Halsey'in transparan tül kıyafetini eleştiren Demet Akalın, “Bunlar kocalarına ne giyiyorlar yatakta acaba yatakta. Hayır her şey meydanda bir de!” dedi.