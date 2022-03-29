Demet Akalın Alev Aydın'ın eşi Halsey'in Oscar kıyafetini bombaladı Alev Aydın kimdir mesleği ne
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ünlü senarist Alev Aydın'ın şarkıcı eşi Halsey'in Oscar Ödül Töreni'nde giydiği iddialı kostüm için 'Kocalarına yatakta ne giyiyorlar' diye yorum yapınca internet alemi karıştı.
Türk popunun sevilen isimlerinden Demet Akalın, çok konuşulan 94. Oscar Ödül Töreni'ndeki kırmızı halı kostümleri için bomba bir yorum yaparak gündeme geldi. Senarist Alev Aydın'ın Macar asıllı eşi Halsey'in transparan tül kıyafetini eleştiren Demet Akalın, “Bunlar kocalarına ne giyiyorlar yatakta acaba yatakta. Hayır her şey meydanda bir de!” dedi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatın başrolü oynadığı 94. Oscar ödülleri gecesiyle ilgili çok konuşulacak bir eleştiriye imza attı.
Akalın, senarist Alev Aydın'ın şarkıcı eşi Halsey'in Oscar partisinde giydiği elbiseye 'Kocalarına ne giyiyorlar yatakta' diye yorum yapınca sosyal medyada yorumlar uçuştu.
Demet Akalın'a hak veren de oldu 'Sanane, sana mı kaldı eleştirmek' diyen de...