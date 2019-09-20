Demet Akalın Acun Ilıcalı'yla yıllar önce verdiği pozu paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününde yıllar öncesine ait bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Görenler bir hayli şaşırdı.
Magazin dünyasının ünlü isimleri yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor, isimlerinden söz ettiriyor. Özellikle ünlüler, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günlerinde gençlik hallerinden kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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Son olarak şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile yıllar önce çekildiği bir kareyi paylaştı.
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Acun Ilıcalı'nın muhabir olduğu dönemde Ilıcalı'nın mikrofonuna konuştuğu o anlardan bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şarkıcının 'Tbt'nin kralı' notunu düştü.
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Demet Akalın kimdir?
23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli, Gölcük'de doğan Demet Akalın ilköğretim ve lise öğrenimini Gölcük'te bitirdi. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesinden mezun oldu.
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