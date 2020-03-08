Demet Akalın acı haberi Instagram'dan duyurdu! Teyzesini kaybetti
Ünlü popçu Demet Akalın, bugün sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine teyzesinin vefat ettiğini duyurdu. Akalın'ın birçok takipçisi taziye mesajlarını ilettiler.
İş insanı Okan Kurt'tan boşandıktan sonra kendisine tekrar bir şans veren ünlü popçu Demet Akalın, sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberini duyurdu. Güzel şarkıcı teyzesinin vefat haberini duyurdu.
Demet Akalın, ailece çekilen eski bir karelerini "Teyzem gitti... Mekanı cennet olsun..." notuyla paylaştı. Takipçileri ise popçu Demet Akalın'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
Demet Akalın Kimdir?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972’de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli’de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk’in ajansında mankenliğe başladı.
Ek olarak 1990’larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996’da ilk stüdyo albümü Sebebim’i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.