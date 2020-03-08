Demet Akalın acı haberi Instagram'dan duyurdu! Teyzesini kaybetti

Ek olarak 1990’larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996’da ilk stüdyo albümü Sebebim’i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.