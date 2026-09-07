DEM Parti’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nde (DEM Parti) 5’inci Olağan Büyük Kongre’nin ardından yeni yönetim organları şekillenmeye başladı. Kongrede seçilen Parti Meclisi (PM), ilk toplantısını yaparak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Toplantı, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından partinin yeni MYK listesi netleşti.

İSİMLER AÇIKLANDI

MYK’de şu isimler yer aldı:

Canan Çalağan, Cemile Turhallı, Derya Arslan, Ebrü Günay, Elif Bulut, Elif Çoban, Emin Orhan, Emirali Türkmen, Hakkı Saruhan Oluç, Hatice Betül Çelebi, İbrahim Akın, İlknur Birol, Mahfuz Güleryüz, Mehmet Rüştü Tiryaki, Muhsin Dalfidan, Murad Mıhçı, Özlem Gündüz, Öztürk Türkdoğan, Serhat Eren, Sevtap Akdağ Karahalı, Tayip Temel, Umut Vedat Açar ve Yüksel Mutlu.

DEM Parti’nin 6 Eylül’de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen 5’inci Olağan Büyük Kongresi’nde Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eş genel başkanlık görevine yeniden seçilmişti. Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

80 kişilik Parti Meclisi’ne kongrede 33 yeni üye seçildiği bildirilmişti.