Della Miles Türkiye için bağış yaptı! Kimdir bu ABD'li şarkıcı Müslüman olmuştu
ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles, Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için bağış yaptı kalbim sizinle dedi. Peki Müslüman olan şarkıcı Della Miles kimdir, aslen nereli? İşte birçok kez Türkiye'ye yardım yapan şarkıcı Della Miles hakkında merak edilenler...
Koronavirüs mağdurları için Cumhurbaşkanı Erdoğan Biz Bize Yeteriz Türkiyem yardım kampanyası başlattı ve 7 aylık maaşını bağışladı. Kısa sürede ses getiren kampanyaya birçok ünlü isim, iş adamı yardım bağışı yaparken çok konuşulacak bir yardım da ABD'li Müslüman şarkıcı Della Miles'tan geldi.
Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Şanlıurfa Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için Eskişehir’de sahne alan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve Elazığ’daki depremzedeler için konser sözü veren ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.
Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı.
Kalbim sizinle: "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle''
Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.