Della Miles Türkiye için bağış yaptı! Kimdir bu ABD'li şarkıcı Müslüman olmuştu

Kalbim sizinle: "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle''

Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.