Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı yeni işine bakın

1999 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği Deli Yürek dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tokuş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Buzda Dans yarışmasındaki performansıyla dans yeteneğini de gözler önüne seren Tokuş, o dönem yarışmayı birinci olarak bitirmişti.