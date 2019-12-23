Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı yeni işine bakın
Deli Yürek dizisindeki Zeynep rolüyle akıllara kazanan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş, oyunculuğu bıraktıktan sonra kendine yeni bir iş buldu.
Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş, 1998 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra oyunculuk macerasına adım attı. Şimdi ise gündeme yeni mesleği ile geldi.
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1999 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği Deli Yürek dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Tokuş, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Buzda Dans yarışmasındaki performansıyla dans yeteneğini de gözler önüne seren Tokuş, o dönem yarışmayı birinci olarak bitirmişti.
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Tokuş, boşanmayla son bulan iki evliliğin ardından 2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yımaztürk ile dünyaevine girdi.
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Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Tokuş, oyunculuğu bıraktıktan sonra yoga eğitmenliğine başladı.
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