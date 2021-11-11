Deli Yürek'in esas kızı Zeynep Tokuş yoga pozuyla ağızları açık bıraktı
Tekrar bölümleri yıllarca izlenen Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan, diziden sonra oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, Instagram'da paylaştığı yoga fotoğrafıyla ağızları açık bıraktı.
Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde sosyal medyada yoga paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yaptığı kariyerine dair sık sık yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Son paylaşımı işse bugüne dek paylaştığı pozlardan çok daha fazla dikkat çekti. Sosyal medyadaki takipçilerini şoke eden Tokuş, adeta 'düğüm' oldu. Esnekliğinin sınırlarını zorlayan Zeynep Tokuş'ın yaptığı harekete yorum yağdı.
"Hangisi eli hangisi ayağı anlayamadık"
Instagram'da 95 binden fazla takipçisi bulunan Zeynep Tokuş, son olarak duvarın önünde amuda kalktığı bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla paylaştığı fotoğrafı görenler hareketi anlamakta güçlü çekti. Amuda kalkan Zeynep Tokuş'un paylaşımına "Hangisi eli hangisi ayağı anlayamadık/Fotoğrafı anlamak için 5 dakika baktım" yorumları yapıldı.
"Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı"
Tokuş'un paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı", "5 dakikadır bakıyorum hareketi çözemedim" ve "Önünde saygıyla eğiliyorum" yorumu yapıldı.
İşte güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş'un dikkat çeken yoga paylaşımları...