Deli Yürek'in esas kızı Zeynep Tokuş yoga pozuyla ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde sosyal medyada yoga paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 44 yaşındaki Zeynep Tokuş oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yaptığı kariyerine dair sık sık yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Son paylaşımı işse bugüne dek paylaştığı pozlardan çok daha fazla dikkat çekti. Sosyal medyadaki takipçilerini şoke eden Tokuş, adeta 'düğüm' oldu. Esnekliğinin sınırlarını zorlayan Zeynep Tokuş'ın yaptığı harekete yorum yağdı.