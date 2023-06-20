Deli Yürek dizisi ekrana dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu yine başrolde olacak mı?

Türkiye'nin fenomen olan dizilerinin en akılda kalanlarından birisi olan Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un başrollerinde oynadığı Deli Yürek dizisi ekranlara geri dönüyor. Dizinin yeni versiyonunun önümüzdeki sezon ekranda olacağı belirtiliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Yusuf' karakterini kimin oynayacağı, İmirzalıoğlu'nun dizide yer alıp almayacağı merak konusu oldu.