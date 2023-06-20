Deli Yürek dizisi ekrana dönüyor! Kenan İmirzalıoğlu yine başrolde olacak mı?
Türk televizyon tarihinin kült dizilerinden birisi olan ve Kenan İmarzalıoğlu'nu tüm Türkiye'ye tanıtan 'Deli Yürek dizisi yeni versiyonuyla ekranlara geri dönüyor. Deli Yürek'te 'Yusuf' karakterini kim oynayacak? Kenan İmirzalıoğlu dizide yer alacak mı?
Türkiye'nin fenomen olan dizilerinin en akılda kalanlarından birisi olan Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Tokuş'un başrollerinde oynadığı Deli Yürek dizisi ekranlara geri dönüyor. Dizinin yeni versiyonunun önümüzdeki sezon ekranda olacağı belirtiliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı 'Yusuf' karakterini kimin oynayacağı, İmirzalıoğlu'nun dizide yer alıp almayacağı merak konusu oldu.
Calinos Entertainment'ın uluslararası satışlarından sorumlu ismi Aslı Serim, gelecek sene 25. yılını kutlamaya hazırlanan Calinos'un Deli Yürek dizisinin yeni versiyonunu çekeceğini duyurdu.
Şirketin globale sattığı ilk dizi olan Deli Yürek'in yeni versiyonu dizinin yapım şirketi Sinegraf'la ortak olarak hazırlanacak.
Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Deli Yürek, 1998'de Show TV'de başladığı yayın hayatını 4. sezonda ATV'de tamamlamıştı.