Dekolteli pozuyla ortalığı yıktı geçti! Sen Anlat Karadeniz yıldızı İrem Helvacıoğlu'na bakın
ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldız oyuncu İrem Helvacıoğlu dekoltesiyle olay oldu.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin 3. sezonu başladı Helvacıoğlu, yeni sezona da yine başarılı performansı ile giriş yaptı. Oyuncu, instagram hesabından ise paylaştığı sırt dekolteli pozu ile adeta ortalığı yaktı.
Güzel oyuncu dekolteli fotoğrafına "Veeeee beklenen an 🙂 ortaya renk karmaşası" notunu düştü. Kısa sürede paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.
İrem Helvacıoğlu kimdir?
Aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde babasının görevi dolayısıyla Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken tiyatroya ilgi duymaya başladı.
Bu nedenle Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro Eğitimi aldı. Konservatuar biletini kaptıktan sonra birkaç yerel projede ufak roller üstlendi.