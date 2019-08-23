Dekolteli pozu olay olmuştu! İrem Sak 'daha dekolteli fotoğraflarım var'

"Daha dekolteli fotoğraflar paylaştım"

Güzel oyuncu konuşmasının devamında "Dekolteli olarak düşünülüyorsa ondan daha dekolteli fotoğraflar paylaştım ama onlar olay olmadı. Galiba beni hiç böyle görmedikleri için bu kadar çok konuşuldu. Beni hep skeçlerde peruklu falan gördükleri için son zamanlarda normal halimi paylaşınca olay oldu sanırım" ifadesini kullandı.