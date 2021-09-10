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Dekolteli pozları olay oldu! Buket Aydın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Dekolteli pozları olay oldu! Buket Aydın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Haber Global'deki yeni programıyla ekrana dönmeye hazırlanan Buket Aydın'ın estetiksiz halleri olay oldu.

Dekolteli pozları olay oldu! Buket Aydın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın özel hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Aydın aşk hayatıyla ilgili net tavrını geçtiğimiz haftalarda ortaya koymuştu.

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Dekolteli pozları olay oldu! Buket Aydın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Aydın'a Sarıgül'le ilişkisi hakkında soru yöneltildi.

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Dekolteli pozları olay oldu! Buket Aydın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

Aydın, soruya "Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum. Benden laf alamazsınız." yanıtını vermişti.

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Dekolteli pozları olay oldu! Buket Aydın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı

 Muhabirler, Aydın'a, "Daha önce bir röportajınızda bir daha o şahısla adımın anılmasını istemiyorum demiştiniz. Bunu dedikten bir hafta sonra birlikte görüldünüz ne diyeceksiniz? diye sormuştu.

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