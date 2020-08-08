Dehşetin fotoğrafları böyle görüntülendi! Binlerce yeni mezar kazıldı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Afrika kıtası da kötü şekilde etkilenmeye devam ediyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ajansların geçtiği fotoğrafları tüyleri diken diken etti.
Haber ajanslarının servis ettiği bu yeni kazılmış binlerce mezarın fotoğrafı Afrika'nın yaşadığı koronavirüs kabusunun boyutlarını ortaya çıkarırken dünyayı da şoke etti. Bu dehşet görüntüler kazılmış binlerce mezar Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'un hemen dışındaki Olifantsveil mezarlığından.
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Afrika kıtasından koronavirüs salgınının ilk görüldüğü dönemde virüsle ilgili nispeten daha iyimser rakamlar geliyordu.
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Ancak özellikle Güney Afrika Covid-19 salgınında çok zor günler geçirmeye başladı. Ülkede giderek artan vaka sayıları Güney Afrika'yı dünyada en çok vaka görülen beşinci ülke konumuna getirdi.
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John Hopkins Koronavirüs Bilgi Merkezi'ne göre şu anda ülkede 538 bin 184 aktif vaka ve koronavirüs kaynaklı 9 bin 604 ölüm var.
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