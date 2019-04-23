Dehşeti yaşadılar! Çocuklarına işkence eden çiftin aldığı cezaya bakın
57 yaşındaki David Turpin ile 49 yaşındaki eşi Louise Anna Turpin'ın evinde yaşananlar tüm dünyayı dehşete düşürdü. 17 yaşındaki kızlarının telefonda, 27 yaşındaki oğullarınınsa mahkemede anlattığı her detay kan dondurdu.
ABD'de 12 çocuğuna yıllarca işkence eden ve aç bırakan anne babaya ömür boyu hapis cezası verildi.Hala kardeşlerinin dövüldüğü ve zincire vurulduğuna dair kabuslar gördüğünü söyleyen çiftin 27 yaşındaki oğulları, anne-babasını affettiğini dile getirirken, 30 yaşındaki kızları 'ebeveynlerinin hayatını çaldığını, ortaya çıkan korkunç gerçekler sayesinde hayatını geri alabildiğini' söyledi.
İşkence gören çocuklar arasındaki en yürek yakan sözlerse 17 yaşındaki genç bir kızın ağzından dökülenler oldu. İşte geçtiğimiz gün çıkarıldıkları mahkemece ömür boyu hapse mahkum edilen anne-babanın çocuklarına yaşattığı kan donduran hayatın detayları
"15 kişi bir arada yaşıyoruz ve anne-babam çocuk istismarcısı.Bize kötü davranıyorlar ve iki küçük kız kardeşim şu anda zincirle bağlı." Bu sözler 17 yaşındaki bir kızın itiraflarıydı.
Bir telefon aracılığıyla iletişime geçilen genç kızın cevapladığı her soru yürekleri dağladı.