Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...
Hafta sonu dağa tırmanış yapmak isteyen üç arkadaş, dağın zirvesine ulaştıktan sonra başlarına gelen tüyler ürpertici olaylar dünyayı dehşete düşürdü.
İtalya'da 3 arkadaş hafta sonu Pennine Alpleri'nin doğu kesimindeki Monte Rosa Masifi'nin bir parçası olan Vincent Piramidi dağına tırmanmaya karar verdi.
115
Hava tahminlerine aldırış etmeyen üç arkadaş güvenli bir şekilde dağın zirvesine ulaştı.
215
Genç kadınlar dönüşte ise yolunu kaybetti ve doğru yolu bulabilmek için etrafta dolaşmaya başladı.
315
Alçak bulutlar sise neden olurken, dağın yüksek bölümlerinde bulunan üç arkadaşın görüş mesafeleri kısıtlandı.
415