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Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...

Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...

Hafta sonu dağa tırmanış yapmak isteyen üç arkadaş, dağın zirvesine ulaştıktan sonra başlarına gelen tüyler ürpertici olaylar dünyayı dehşete düşürdü.

Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...

İtalya'da 3 arkadaş hafta sonu Pennine Alpleri'nin doğu kesimindeki Monte Rosa Masifi'nin bir parçası olan Vincent Piramidi dağına tırmanmaya karar verdi.

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Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...

 Hava tahminlerine aldırış etmeyen üç arkadaş güvenli bir şekilde dağın zirvesine ulaştı.

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Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...

Genç kadınlar dönüşte ise yolunu kaybetti ve doğru yolu bulabilmek için etrafta dolaşmaya başladı.

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Dehşete düşüren olay! 3 genç kız kabusu yaşadı: Dağın zirvesine çıktıktan sonra...

Alçak bulutlar sise neden olurken, dağın yüksek bölümlerinde bulunan üç arkadaşın görüş mesafeleri kısıtlandı. 

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