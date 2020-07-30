Dehşete düşüren itiraf! İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm

Genç kız konser için heyecanlıydı. Twitter hesabından attığı son tweet'te, "Umarım konserde Aitch beni görür ve evleniriz" diye yazmıştı. Ancak Keeley bir daha eve geri dönmedi. Genç kızın ailesi ve arkadaşları onun için endişeliydi. Polis ekipleri Keeley için geniş çaplı bir arama başlattı.