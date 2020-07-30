Dehşete düşüren itiraf! İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm
İNGİLTERE'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü, cinayet zanlısını açıklamarı ise kan dondurdu.
İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, eylül ayında akşamı saatlerinde gittiği konserden bir daha eve dönmedi. Keeley'nin cansız bedeni, Wigginton Park yakınlarındaki dere yatağında bulundu. Yarı çıplak halde bulunan genç kadının cansız bedeninin üstü, çalılarla örtülmüştü. Keeley'nin ailesi ve arkadaşları yıkıldı. Erkek arkadaşının itirafı ise kan dondurdu.
20 yaşındaki Keeley, Manchester'lı ünlü rap şarkıcısı Aitch'in Birmingham'daki konser alanı O2'de verdiği konsere gitmişti.
Genç kız konser için heyecanlıydı. Twitter hesabından attığı son tweet'te, "Umarım konserde Aitch beni görür ve evleniriz" diye yazmıştı. Ancak Keeley bir daha eve geri dönmedi. Genç kızın ailesi ve arkadaşları onun için endişeliydi. Polis ekipleri Keeley için geniş çaplı bir arama başlattı.
Genç kızın cansız bedeni, 20 Eylül 2019'da Wigginton Park'taki dere yatağında bulundu. Adli birimler olay yerini incelemek ve kanıt aramak üzere bölgesi kapattı.