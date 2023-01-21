Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar
Bursa'da, evine gittiği 54 yaşındaki Galip Bayram'ı boğarak öldürüp, bazanın içine çıplak cansız bedenini saklayan 21 yaşındaki K.D., Eskişehir'de yakalandı. Olay sırasında evde bulunan K.D.'nin arkadaşı 16 yaşındaki E.A.'nın itirafıyla aydınlatılan cinayete ilişkin soruşturma sürüyor
Bursa'da olay, önceki gün Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D. (21), arkadaşı E.A. (16) ile Galip Bayram'ın (54) evine gitti.
K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü.
K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı. Gece, Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu.