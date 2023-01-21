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Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar

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Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar

Bursa'da, evine gittiği 54 yaşındaki Galip Bayram'ı boğarak öldürüp, bazanın içine çıplak cansız bedenini saklayan 21 yaşındaki K.D., Eskişehir'de yakalandı. Olay sırasında evde bulunan K.D.'nin arkadaşı 16 yaşındaki E.A.'nın itirafıyla aydınlatılan cinayete ilişkin soruşturma sürüyor

Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar

Bursa'da olay, önceki gün Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D. (21), arkadaşı E.A. (16) ile Galip Bayram'ın (54) evine gitti.

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Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar

 K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü.

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Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar

K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti.

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Dehşet evi! Boğarak öldürdüler sonra cesedi bazanın altına sakladılar

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı. Gece, Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu.

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