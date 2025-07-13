Dehşet Bey'in senaristinden Eşref Rüya'ya çalıntı davası! İntihal mi var?

Menteş’in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Dehşet Bey, 'Fedailer Ocağı' adlı gizli bir örgütte görev yapan tetikçi Dehşet Engiz’in, yasak aşkı Doktor Abide uğruna tüm düzeni karşısına almasını konu alıyor. Distopik evreni, sıra dışı karakterleri ve güçlü aksiyon kurgusuyla dikkat çeken proje henüz izleyiciyle buluşmamışken, senaryo hakkı tartışmaları başladı.

ALINTI MI YAPILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Menteş, henüz vizyona girmeyen Dehşet Bey filminin senaryosundan Eşref Rüya dizisinin “sistematik şekilde alıntı” yaptığını iddia ederek hukuki süreç başlattı.

DAVA AÇTIĞINI DUYURDU

12 Temmuz 2025’te yapılan açıklamada Menteş, şu ifadeleri kullandı:

“Eşref Rüya dizisi, geçtiğimiz haftalarda çekimleri yapılan Dehşet Bey filminden intihalle yazılmıştır. Yasal haklarımı kullanarak dava açtım.”

Avukatları aracılığıyla yapılan basın açıklamasında, dava konusu net biçimde şu şekilde özetlendi:

“Murat Menteş’in kaleme aldığı Dehşet Bey sinema filmi senaryosundan intihalle yazılması ve yayınlanması.”

Şimdi gözler davada ve taraflardan yapılacak açıklamada!

ÇOK SEVİLDİ

Öte yandan Eşref Rüya dizisi, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi yıldızları bir araya getiriyor. TİMS&B yapımcılığındaki dizi, ekranların en sevilen yapımlarından biri olarak biliniyor.