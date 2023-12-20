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Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı

Kars’ta 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay sonrası ortalık savaş alanına döndü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama oldu. 

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Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı

Patlamanın ardından İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. 

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Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı

Yangın güçlükle kontrol altına alınabilirken patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı
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