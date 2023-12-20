Dehşet anları inanılmaz görüntü! Patlama oldu, evin duvarı yıkıldı
İhlas Haber Ajansı
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Kars’ta 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay sonrası ortalık savaş alanına döndü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama oldu.
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Patlamanın ardından İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Yangın güçlükle kontrol altına alınabilirken patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
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