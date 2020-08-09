Dehşet anları! Eyüpsultan'da üst geçit çöktü yol trafiğe kapatıldı
İSTANBUL Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Kağıthane istikameti trafiğe kapatıldı.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurutuldu.
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Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı.
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Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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