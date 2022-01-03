Deha Bilimlier'in yalanladığı 'Gülşah Saraçoğlu ile aşk kaçamağı'na Demet Akalın'dan bomba itiraf

'Elinizde görüntüler varsa yayınlayın'

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz telefonla 2. Sayfa programına bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı.Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.