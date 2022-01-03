Deha Bilimlier'in yalanladığı 'Gülşah Saraçoğlu ile aşk kaçamağı'na Demet Akalın'dan bomba itiraf
Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier'in avukat eşi Aslı Bilimlier'i aile dostu Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddialarını yalanlamasının ardından, şarkıcının yakın dostu Demet Akalın'dan deprem yaratacak itiraf...
TV8 2. Sayfa magazin programında gündeme getirilen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile 2 çocuk sahibi ve avukat Aslı Bilimlier ile evli olan şarkıcı Deha Bilimlier’in 'yasak aşk' iddiasının ardından, Deha Bilimlier ile yakın oarkadaş olduğu bilinen Demet Akalın'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Akalın, Deha Bilimlier'in ve Gülşah Saraçoğlu'nun reddettiği aşk iddialarını resmen doğrularcasına yaptığı açıklamasında 'Ben zamanında uyarmıştım, özellikle kadın tarafını...' dedi. Akalın'ın bu açıklamasının ardından gözler Gülşah Saraçoğlu'na çevrildi. Sosyal medyada ise Demet Akalın'ın bu itirafı Aşk-ı Memnu repliği ile caps oldu; 'Demet Akalın neyi itiraf edecek Firdevs Hanım, bunun Behlül ile ne ilgisi' var şeklinde meşhur replik ile ilişkilendirildi.
Geçtiğimiz hafta, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında, ünlü bir şarkıcının karısını, kendisini izlemeye gelen sarışın ve ünlü bir kadın ile aldattığı iddia edildi. Yasak aşkın tarafları Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu çıktı!
Canlı yayında patlayan 'aşk ve aldatma' iddialarını Saraçoğlu ve Bilimlier yalanlamıştı
TV8 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen magazin gündemini sallayacak bir 'yasak aşk' iddiasıyla programı açmış, evli ve ünlü bir şarkıcının, kendisini izlemeye gelen 'sarışın bir ünlü kadın' ile aldattığı, sahne programı bitmesinin ardından mekandan beraber ayrıldıkları ve eşini aldattığı iddiasını gündeme getirmişti. Bu iddiaları kulislerden tv canlı yayınına taşıyan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, 'Şoklardayız' diyerek gündeme getirdiği iddianın taraflarını canlı telefon bağlantısı ile yayına aldı. TV8'deki 2. Sayfa'da ortaya atılan iddianın taraflarının Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu olduğu ortaya çıktı. Bilimlier ve Saraçoğlu canlı yayına telefon bağlantıları ile katılarak iddiaları yanıtladı.
'Elinizde görüntüler varsa yayınlayın'
Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz telefonla 2. Sayfa programına bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı.Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.