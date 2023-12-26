Değilse işçinin hali harap! Asgari ücret en az 18.985 lira olmalı! İşte kuruşu kuruşuna hesap
7 milyon çalışanla birlikte tüm Türkiye asgari ücrete yapılacak olan zammı merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün 3. kez toplanabileceği belirtilirken, asgari ücretlinin geçinebilmesi için rakamın en az 19 bin liraya dayanması gerektiği hesaplandı. AK Parti kurmaylarının asgari ücret için 16 bin lira konusunda anlaştıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "1000 lira daha artırsak bütçeye yükü ne kadar olur, araştırın" talimatı verdiği belirtiliyor.
Asgari ücret senaryoları genellikle 17 bin TL'ye kilitlenmiş gibi gözüküyor. Ancak, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaba göre, asgari ücrete tek zam yapılması halinde asgari ücretin 1 Ocak 2024’ten itibaren 17 bin liraya değil, en az 18 bin 985 liraya çıkarılması gerekiyor.
Merkez Bankası’nın raporuna göre enflasyon, 2024’ün Haziran başında yüzde 75’leri görecek. Bu tahmin, 2024’ün Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyonun yüzde 27.1’i bulacağını gösteriyor.
22.578 lira fark!
Tahmin tutarsa memur ve emeklilerine Temmuz 2024’te yüzde 12 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 22 civarında zam yapılacak. Bugün 11 bin 402 lira alan memur emeklisi ile aynı maaşı alan asgari ücretliye yılbaşında yüzde 50 zam yapılması halinde her ikisinin de maaşı 17 bin 103 liraya çıkacak.
Memur emeklisinin aylığı temmuzda enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 22 zamla 20 bin 866 liraya çıkarken, asgari ücret yine 17 bin 103 lirada kalacak. Bu durumda bugün eşit olan iki maaş arasında, önümüzdeki temmuzda aylık 3 bin 763 lira, 6 aylık 22 bin 578 lira fark oluşacak. Bu fark her geçen yıl katlanarak artacak.