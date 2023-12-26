Değilse işçinin hali harap! Asgari ücret en az 18.985 lira olmalı! İşte kuruşu kuruşuna hesap

Memur emeklisinin aylığı temmuzda enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 22 zamla 20 bin 866 liraya çıkarken, asgari ücret yine 17 bin 103 lirada kalacak. Bu durumda bugün eşit olan iki maaş arasında, önümüzdeki temmuzda aylık 3 bin 763 lira, 6 aylık 22 bin 578 lira fark oluşacak. Bu fark her geçen yıl katlanarak artacak.