Değeri yaz aylarında bilinmiyordu ama! Kış aylarında bu ürünler resmen altınla yarışıyor...

Havaların soğumasıyla aktarlarda yoğunluk mesaisi başladı. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin zayıflamasından dolayı ıhlamur, rezene ve zencefile olan talep artmaya başlarken fiyatlar da cep yakıyor. Ihlamurun kilosu 3 bin lirayı bulurken ilerleyen dönemde 5 bin lira olacağı belirtiliyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler bitki aylarına yöneldi. Bitki çaylarına olan talep artmaya başlamışken aktarlardaki fiyatlar da  artışa geçti. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, bu yıl da en çok talep gören bitkiler arasında yer aldı. Raflarda yerini alan ıhlamur, evlerde yeniden demlenmeye başlarken fiyatı da cep yakmaya başladı.

Ekol TV'ye konuşan aktarlar, sezonun henüz başında olmasına rağmen ıhlamurun kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını, kışa doğru ilerleyen dönemde bu rakamın 5 bin liraya kadar yükselebileceğini aktarıyor. Bir aktar, mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

“Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla karşılaşan vatandaşlar doğal destek arıyor. Bu dönemde en çok ıhlamur tercih ediliyor”

Başka bir aktar ise ıhlamurun doğru tüketimi ile ilgili, “Ihlamur kaynatılmaz, çay gibi demlenir. Yaklaşık beş dakika demlenmesi yeterli. Dileyen içine bal, limon ya da elma kabuğu ekleyebilir" şeklinde konuştu.

