Değeri 200 bin TL! Sinop'ta tomrukların arasında buldu kilitli sandığı açınca şok oldu
SİNOP'ta bir vatandaş, sel sularının getirdiği tomrukların arasında sandık buldu. Sandığı açan vatandaş, gerçeği arkadaşını arayınca öğrendi.
Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan sel felaketi ile yıkılan ağaçlar ve kopan tomruklar sahilleri kapladı. Sahil kenarına vuran tomruklar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılarak güvenli bölgelere diziliyor.
Sahili tomruk istilasından kurtarmak için yapılan çalışmalara yöre halkı da destek veriyor.
Sarıkum köyü sahilini temizleme çalışmalarına katılan Suat Kümeç tomruklar arasında yeşil bir kutu fark etti.
Kutuyu alıp denizden çıkaran Kümeç yaptığı ilk incelemelerde kutunun içinde bulunan cihazın ne olduğunu anlayamadı. Bunun üzerine elektronik eşyalar konusunda iyi olduğunu düşündüğü bir arkadaşını arayarak cihazın resmini attı.