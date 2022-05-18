'Değdiremedim' rezaletine Mehmet Ali Erbil'in savunması da olay! Melike Öcalan...
'Kaçış sendromu' (Systemıc Capillary Leak Syndrom) hastalığı nedeniyle bir dönem zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'a söylediği skandal sözlerinin ardından sessizliğini bozdu.
Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucusu Melike Öcalan arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda törenin sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.
Neye uğradığını şaşıran Öcalan, bu sözlerin ardından “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” ifadelerini kullanmıştı.
Tv8'de ekranlara gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının canlı yayınına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Erbil'in sözleriyle ilgili konuştu.