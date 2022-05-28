BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28

Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Fox TV'de ekrana gelmesi beklenen Kusursuz Kiracı dizisinde Mona Ünkap karakterini canlandıracak olan Dilan Deniz Çiçek itiraflarıyla şaşırttı.

Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekranlara akımını atan ve sonra Çukur ve Alev Alev dizileriyle büyük çıkış sağlayan 27 yaşındaki Dilan Deniz Çiçek, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu.

138
Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Seninle ilk kez yedi yıl önce röportaj yaptık. Sonrasında kariyerinde birçok şey değişti. Çok başarılı işler yaptın. Peki, içsel olarak nasıl bir değişim geçirdin?

İnsanın bir günde, hatta bir saatte hayatında çok şey değişiyor. Yedi senede düşün neler oldu neler?

238
Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Biraz anlatsan...

Pandemi geçirdik, hepimiz içe döndük, olgunlaştık. Bunun yanı sıra hayattan ne istediğimi ve ne istemediğimi çok iyi anladığım bir döneme girdim.

338
Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Ne istiyormuşsun hayattan?

Mutlu olmak! Ve şimdilerde de çok mutlu ve huzurluyum.

Nedir seni mutlu eden?

Benim içimde her duygunun, her şeyin bir yeri var. Yapboz gibi düşün. O şeyler doğru yerlere oturunca mutlu oluyorum. ‘Derin kalınlaşıyor’ derler ya...

438