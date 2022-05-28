Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi

Seninle ilk kez yedi yıl önce röportaj yaptık. Sonrasında kariyerinde birçok şey değişti. Çok başarılı işler yaptın. Peki, içsel olarak nasıl bir değişim geçirdin?

İnsanın bir günde, hatta bir saatte hayatında çok şey değişiyor. Yedi senede düşün neler oldu neler?