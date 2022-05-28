Defteri bulunca inanamadım! 'Çarpıldım' diyen Dilan Deniz Çiçek açıkladı: Sansür itirafı geldi
Fox TV'de ekrana gelmesi beklenen Kusursuz Kiracı dizisinde Mona Ünkap karakterini canlandıracak olan Dilan Deniz Çiçek itiraflarıyla şaşırttı.
Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekranlara akımını atan ve sonra Çukur ve Alev Alev dizileriyle büyük çıkış sağlayan 27 yaşındaki Dilan Deniz Çiçek, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu.
Seninle ilk kez yedi yıl önce röportaj yaptık. Sonrasında kariyerinde birçok şey değişti. Çok başarılı işler yaptın. Peki, içsel olarak nasıl bir değişim geçirdin?
İnsanın bir günde, hatta bir saatte hayatında çok şey değişiyor. Yedi senede düşün neler oldu neler?
Biraz anlatsan...
Pandemi geçirdik, hepimiz içe döndük, olgunlaştık. Bunun yanı sıra hayattan ne istediğimi ve ne istemediğimi çok iyi anladığım bir döneme girdim.
Ne istiyormuşsun hayattan?
Mutlu olmak! Ve şimdilerde de çok mutlu ve huzurluyum.
Nedir seni mutlu eden?
Benim içimde her duygunun, her şeyin bir yeri var. Yapboz gibi düşün. O şeyler doğru yerlere oturunca mutlu oluyorum. ‘Derin kalınlaşıyor’ derler ya...