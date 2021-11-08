Defne Samyeli'nin sütyenli sahne kostümüne Tuğba Ekinci'den olay yorum
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından manken ve şarkıcı Defne Samyeli'ye ilişkin bomba yorumlarda bulundu.
Defne Samyeli, Raşit Bağzıbağlı imzalı iddialı elbisesiyle sosyal medyada gündem yarattı. Tuğba Ekinci ise Samyeli'nin tarzına dair yorumuyla şoke etti. Samyeli'nin sahnedeki bir pozunu paylaşan Ekinci, "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş" yorumunda bulundu.
Türkiye'de bir dönemin en fazla konuşulan isimleri arasında yer alan Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekinci son olarak manken Defne Samyeli hakkında bomba yorumlarda bulundu.
Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam sahne aldı.
Samyeli'nin iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler ünlü ismin tarzını başarılı bulurken bazıları ise pek de olumlu görüşlerde bulunmadı.