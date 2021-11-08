Defne Samyeli'nin sütyenli sahne kostümüne Tuğba Ekinci'den olay yorum

Defne Samyeli, Raşit Bağzıbağlı imzalı iddialı elbisesiyle sosyal medyada gündem yarattı. Tuğba Ekinci ise Samyeli'nin tarzına dair yorumuyla şoke etti. Samyeli'nin sahnedeki bir pozunu paylaşan Ekinci, "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş" yorumunda bulundu.