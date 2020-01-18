Defne Samyeli'nin Mustafa Sandal siniri geçmedi gizli aşk açıklaması davalık etti
Mustafa Sandal'ın 'Beni ağlatma' kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşadığını anlatması Samyeli'nin sinirlerini zıplattı. Açıklamalarının ardından hırsını alamayan Samyeli, dava açmaya hazırlanıyor.
Şarkıcı Mustafa Sandal, hayatını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' kitabında bomba bir itirafla gündeme oturdu. Sandal, ilişkilerinin gizli kalmasını istediği için Defne Samyeli tarafından terk edildiğini söyledi. Sandal'ın bu açıklamaları Samyeli'yi çıldırttı.
Sandal, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da olay oldu. Mustafa Sandal'ın bu açıklamalarına Defne Samyeli'den çok sert bir cevap geldi. Fakat açıklamaların ardından hızını alamayan Samyeli, dava açmaya hazırlandığını dile getirdi.
Samyeli, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Samyeli, olaya dair açıklamalar yaptı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" kitabının yayınlamasının ardından ortaya çıkan eski aşk dedikodularına Samyeli, "Arkadaşlar hepsi gerçek dışı yakında bir dava açılacak" cevabını verdi.