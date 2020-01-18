Defne Samyeli'nin Mustafa Sandal siniri geçmedi gizli aşk açıklaması davalık etti

Sandal, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da olay oldu. Mustafa Sandal'ın bu açıklamalarına Defne Samyeli'den çok sert bir cevap geldi. Fakat açıklamaların ardından hızını alamayan Samyeli, dava açmaya hazırlandığını dile getirdi.